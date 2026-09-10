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Мировое обозрение

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Депутат Бондаренко призвала ФСБ взять у неё показания на Пушилина и его соратников

Депутат Бондаренко призвала ФСБ взять у неё показания на Пушилина и его соратников

Депутат Народного совета ДНР от ЛДПР Татьяна Бондаренко, находящаяся в курском СИЗО, обратилась к Центральному аппарату ФСБ с предложением дать показания о коррупционных схемах, в которых она обвиняет главу республики Дениса Пушилина и его окружение.

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