Депутат Бондаренко призвала ФСБ взять у неё показания на Пушилина и его соратников

Депутат Народного совета ДНР от ЛДПР Татьяна Бондаренко, находящаяся в курском СИЗО, обратилась к Центральному аппарату ФСБ с предложением дать показания о коррупционных схемах, в которых она обвиняет главу республики Дениса Пушилина и его окружение.