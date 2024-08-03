До Квона вернут в Южную Корею

Суд Черногории наконец-то решил судьбу самого известного крипто-разработчика. Соучредителя Terraform Labs До Квона ждали сразу в двух юрисдикциях: На родине в Южной Корее В США Создатель проекта Terra (LUNA) будет экстрадирован в собственную страну для дальнейшего судебного разбирательства.
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