До Квона вернут в Южную Корею

Суд Черногории наконец-то решил судьбу самого известного крипто-разработчика. Соучредителя Terraform Labs До Квона ждали сразу в двух юрисдикциях: На родине в Южной Корее В США Создатель проекта Terra (LUNA) будет экстрадирован в собственную страну для дальнейшего судебного разбирательства.