Футболист Бозаджи признался, что не провоцировал стрелявшего в него мужчину

Игрок медиафутбольного клуба "Fight Nights" Николай Бозаджи, который пострадал при стрельбе из пневматического оружия в Донском районе Москвы, признался, что он и его друзья не провоцировали группу оппонентов.
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