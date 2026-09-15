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Новости Липецка

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Спасатели Липецка 27 раз выручили животных в августе

27 раз за месяц спасатели Липецка вызволяли животных из беды: ловили застрявших в вентиляционных шахтах летучих мышей и птиц, а также доставали собак из ям и колодцев.

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