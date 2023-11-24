Программа «Стимул» позволила увеличить ввод жилья в России

В Минстрой РФ состоялось совещание с представителями субъектов по реализации и кассовому исполнению программы стимулирования жилищного строительства («Стимул») в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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