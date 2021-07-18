Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском

Как сообщают споттеры, 15 июля 2021 года на аэродром АО «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» в подмосковном Жуковском был доставлен закутанный в черный брезент полноразмерный макет (или все-таки первый опытно-экспериментальный образец?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО «Компания «Сухой» (в составе АО «Объединенная авиастроительная корпорация»), по, предположительно, программе ЛТС («Легкий тактический самолет»).