Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Нюансы от Путина

Нюансы от Путина

Дилетант о политике А мы побеседуем о Путине, который очень технично не дал возможности нашим западным партнерам кричать, что он не хочет мира, хотя они так формулировали, что вроде как и вариантов других не было.

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