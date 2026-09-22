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Царьград

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Московский планетарий сообщил: Солнце пересечет экватор 23 сентября

Московский планетарий сообщил: Солнце пересечет экватор 23 сентября

23 сентября в 03:05 мск Солнце пересечет небесный экватор, знаменуя начало осеннего равноденствия и астрономической осени в Северном полушарии, сообщила пресс-служба Московского планетария.

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