В Иркутске транспортные полицейские раскрыли кражу железнодорожного оборудования

Следователями ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский направлено в суд уголовное дело в отношении двоих должностных лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.