Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ninikooo Митусова
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«Предлагаю рассмотреть вопрос о второй волне мобилизации»

«Предлагаю рассмотреть вопрос о второй волне мобилизации»

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что главная задача ВС РФ на 2024 год – уничтожение боеспособных бригад и слом морального духа ВСУ.

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