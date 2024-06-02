Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Ed
    То же бла-бла-бла но уже в чуть более мрачной тональности. Из состояния хронических понтов выйти не могут, попугать э...Вашингтон можно с...
  • Boris Voronin
    ХВАТИТ предупреждать тупорылых нанглоаксов!!! Начать самых жёстких ответов: 1). За Северный поток 2 разрушить ВСЮ под...Вашингтон можно с...
  • Natalia Garcia
    A почему не слушали военных экспертов , настоящих, типо Сивкова, Квачкова и т.д . Надо было Давно сбивать НАТОвскин с...Вашингтон можно с...

Вашингтон можно считать законной военной целью для России

Вашингтон можно считать законной военной целью для России

На Западе ожидают начала массированного применения дальнобойного оружия, поставленного на Украину, против мирных российских населённых пунктов, объектов энергетики индустрии и военных целей, находящихся на территории РФ.

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Комментарии
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NG
Natalia Garcia
A почему не слушали военных экспертов , настоящих, типо Сивкова, Квачкова и т.д . Надо было Давно сбивать НАТОвскин спутники, беспилотники, расхерячить Бескиды, все жд узлы на территории усраины. И ещё много чего можно было сделать,  а не сопли жевать и устраивать жесты &quot;доброй воли&quot;. А всё потому что в Госдуме сидит тварье с иностранными паспортами , а из бабы и детки учатся в Лондоне
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42 мин.
BV
Boris Voronin
ХВАТИТ предупреждать тупорылых нанглоаксов!!! Начать самых жёстких ответов: 1). За Северный поток 2 разрушить ВСЮ подводную коммуникационную кабельную связь!!! Точка общеизвестна Юго-восточное побережье Британии...; 2). За поставляемое вооружение и наёмников - ПОТОПИТЬ пару авианосцев и пусть доказывают, что это Российская армия (дать Хуситом высокоточное оружие и наших инструкторов - Русские точно НЕ ПРОМАЖУТ!!!); 3). Сбить ВСЕ спутники США летающие над территорией РФ.; 4). Разместить ПОВСЕМУ периметру США Посейдоны и, если наглецы рыпнутся, прорыть канал имени России от Восточного до Западного побережья Северной Америки!!!
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10 мин.
E
Ed
То же бла-бла-бла но уже в чуть более мрачной тональности. Из состояния хронических понтов выйти не могут, попугать это завсегда пожалуйста
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7 мин.

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