На Западе ожидают начала массированного применения дальнобойного оружия, поставленного на Украину, против мирных российских населённых пунктов, объектов энергетики индустрии и военных целей, находящихся на территории РФ.
Вашингтон можно считать законной военной целью для России
Комментарии
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NG
Natalia Garcia
A почему не слушали военных экспертов , настоящих, типо Сивкова, Квачкова и т.д . Надо было Давно сбивать НАТОвскин спутники, беспилотники, расхерячить Бескиды, все жд узлы на территории усраины. И ещё много чего можно было сделать, а не сопли жевать и устраивать жесты "доброй воли". А всё потому что в Госдуме сидит тварье с иностранными паспортами , а из бабы и детки учатся в Лондоне
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42 мин.
BV
Boris Voronin
ХВАТИТ предупреждать тупорылых нанглоаксов!!! Начать самых жёстких ответов: 1). За Северный поток 2 разрушить ВСЮ подводную коммуникационную кабельную связь!!! Точка общеизвестна Юго-восточное побережье Британии...; 2). За поставляемое вооружение и наёмников - ПОТОПИТЬ пару авианосцев и пусть доказывают, что это Российская армия (дать Хуситом высокоточное оружие и наших инструкторов - Русские точно НЕ ПРОМАЖУТ!!!); 3). Сбить ВСЕ спутники США летающие над территорией РФ.; 4). Разместить ПОВСЕМУ периметру США Посейдоны и, если наглецы рыпнутся, прорыть канал имени России от Восточного до Западного побережья Северной Америки!!!
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10 мин.
E
Ed
То же бла-бла-бла но уже в чуть более мрачной тональности. Из состояния хронических понтов выйти не могут, попугать это завсегда пожалуйста
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7 мин.
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