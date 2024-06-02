Вашингтон можно считать законной военной целью для России

NG

Natalia Garcia

A почему не слушали военных экспертов , настоящих, типо Сивкова, Квачкова и т.д . Надо было Давно сбивать НАТОвскин спутники, беспилотники, расхерячить Бескиды, все жд узлы на территории усраины. И ещё много чего можно было сделать, а не сопли жевать и устраивать жесты "доброй воли". А всё потому что в Госдуме сидит тварье с иностранными паспортами , а из бабы и детки учатся в Лондоне