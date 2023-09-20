Военное обозрение

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Карабахские медиа: войска Азербайджана применяют авиацию и РСЗО в направлении Степанакерта

Карабахские медиа: войска Азербайджана применяют авиацию и РСЗО в направлении Степанакерта

Продолжается операция Азербайджана в Нагорном Карабахе, обозначенная официальным Баку как «антитеррористическая».

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