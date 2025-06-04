Россиянка описала одну традицию в Узбекистане словами «в Европе такое покажется диким»

Sergey

хрень какая та!!! 45 лет прожил среди узбеков в махале.... ни чего такого нет! чапаны одевают только на (худае) поминальный или праздничный плов, родственники умершего или женившихся. не все..... а кто захочет. раньше чапаны носили старики.... но теперь их не осталось. ни какого отношения к женитьбе махаля не имеет! все решают в семье и родне. зачем писать ерунду.... о том чего ВООБЩЕ не знаешь!