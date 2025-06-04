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Россиянка описала одну традицию в Узбекистане словами «в Европе такое покажется диким»

Россиянка описала одну традицию в Узбекистане словами «в Европе такое покажется диким»

Россиянка побывала в Узбекистане и рассказала о странных местных традициях. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

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Комментарии
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Sergey
хрень какая та!!! 45 лет прожил среди узбеков в махале.... ни чего такого нет! чапаны одевают только на (худае) поминальный или праздничный плов, родственники умершего или женившихся.  не все..... а кто захочет. раньше чапаны носили старики.... но теперь их не осталось. ни какого отношения к женитьбе махаля не имеет! все решают в семье и родне. зачем писать ерунду.... о том чего ВООБЩЕ не знаешь!
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