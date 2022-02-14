ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 февраля 2022 года

Энергия дня пятнадцатого февраля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 940 =Без нравственной составляющей патриотизм превращается в национализм, а затем и в фашизм =Большой энергопотенциал Души – это защита её от других влияний, гипноза и одержания=Ваша сила - это Сила вашего Духа; ваша Сила - это Сила вашего намерения; ваша Сила - это Сила вашего слова= Внутренне подготовившись к переменам, вы можете свыкнуться с мыслью о них =Вопрос о зависимостях встаёт на первое место, ибо они удерживают вас на месте в вашем развитии =В результате энергообмена человека с Космосом обеспечивается эволюция Целого =Все Миры, оболочки, Тонкие тела взаимодействуют между собой разумно, безупречно и плавно =Всё сущее на Небе и на Земле дышит: дыхание — это нить, связывающая всё Мироздание воедино = Всё, что сконцентрировано вокруг каждого человека, он создал и притянул из Вселенной сам =В Солнечной Системе все Планеты настроены на Землю и синхронизируются с ней = Вы помогаете друг другу расти, как личности, и каждый из вас становится только лучше=Главная задача существования человека - это духовно вырваться из Материального плена =Двадцать первое июня - день летнего Солнцестояния - Межпространственная Дверь =Доброе напутствие и Благословение создаёт благоприятный настрой для будущих действий =Доброта слов создаёт доверие; доброта мыслей создаёт глубину; доброта дарения создаёт Любовь = Достижение сонастройки с Первотворцом и есть самая лучшая духовная практика = Духовное Знание есть единственное, что может уничтожить наши несчастья навсегда= Духовность (в самом общем смысле) - совокупность проявлений Духа в Мире и человеке=Если бы мы сложили в кучу все наши проблемы и сравнили их с чужими, мы бы живо забрали свои =Жажда свободы, самопознания не является интересом - это жизненная потребность! =«Из трех видов действия наиболее губительное не слово, не телесный поступок, но мысль» = Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться =Когда приходит понимание, что времени нет, мы поднимаем голову и чувствуем спокойствие = Любовь — это источник Энергии, и она имеет единое происхождение.