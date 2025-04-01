14 человек, которые в ресторане получили и хлеба, и зрелищ

Многие сталкивались с забавными случаями в ресторанах. Ошибка в меню, недостающий ингредиент, забывчивый официант или нервные посетители — да что угодно может неожиданно стать темой для обсуждения после трапезы.
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