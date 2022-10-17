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Военкор: сообщения о переброске в РБ носителей "Кинжалов" — сигнал для Запада

Военкор: сообщения о переброске в РБ носителей "Кинжалов" — сигнал для Запада

Независимо от того, будут ли на официальном уровне подтверждены сообщения о переброске в Белоруссию гиперзвуковых истребителей МиГ-31, способных нести ракеты "Кинжал", или нет, — это сигнал не столько для Киева, сколько для его хозяев с Запада.

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