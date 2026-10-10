🚍 Новые автобусы, маршруты и автовокзал: Что меняется в транспортной отрасли Крыма Генеральный директор предприятия «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов сообщил «Крым 24» о скором завершении работ по капитальному ремонту автовокзала в Ялте, открытие которого запланировано на текущий год.