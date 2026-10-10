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🚍 Новые автобусы, маршруты и автовокзал: Что меняется в транспортной отрасли

🚍 Новые автобусы, маршруты и автовокзал: Что меняется в транспортной отрасли Крыма Генеральный директор предприятия «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов сообщил «Крым 24» о скором завершении работ по капитальному ремонту автовокзала в Ялте, открытие которого запланировано на текущий год.

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