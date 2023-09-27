В Пензенской области опубликовали график доставки пенсий в октябре 2023 года

Социальный фонд Пензенской области опубликовал график выплат пенсий на октябрь текущего года. Для пенсионеров, получающих пенсии через банки, выплаты на октябрь будут проведены следующим образом: 4 октября – выплаты с датой доставки с 5 по 12 числа; 12 октября – выплаты с датой доставки с 13 по 19 числа; 19 октября – выплаты с датой доставки с 20 по 23 числа; 23 октября – выплаты с датой доставки 24 и 25 числа.