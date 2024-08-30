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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая кампания Kingdoms в Darkest Dungeon 2 начнется с модуля Hunger of the Beast Clan в конце года ...

Новая кампания Kingdoms в Darkest Dungeon 2 начнется с модуля Hunger of the Beast Clan в конце года ...

Новая кампания Kingdoms в Darkest Dungeon 2 начнется с модуля Hunger of the Beast Clan в конце годаРазработчик Red Hook Studios раскрыл окно релиза первого модуля новой отдельной кампании Kingdoms для своего мрачного “рогалика” Darkest Dungeon 2, а также анонсировал новое платное DLC Inhuman Bondage.

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