Новая кампания Kingdoms в Darkest Dungeon 2 начнется с модуля Hunger of the Beast Clan в конце года ...

Новая кампания Kingdoms в Darkest Dungeon 2 начнется с модуля Hunger of the Beast Clan в конце годаРазработчик Red Hook Studios раскрыл окно релиза первого модуля новой отдельной кампании Kingdoms для своего мрачного “рогалика” Darkest Dungeon 2, а также анонсировал новое платное DLC Inhuman Bondage.
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