9 долларов за доступ к соцсетям: в США представили ключ для смартфона

Он подключается по NFC и разблокирует соцсетиКомпания Autonomous выпустила необычный аксессуар Autonomous Key, который помогает бороться с зависимостью от смартфона с помощью физического ограничения доступа к приложениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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