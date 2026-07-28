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9 долларов за доступ к соцсетям: в США представили ключ для смартфона

9 долларов за доступ к соцсетям: в США представили ключ для смартфона

Он подключается по NFC и разблокирует соцсетиКомпания Autonomous выпустила необычный аксессуар Autonomous Key, который помогает бороться с зависимостью от смартфона с помощью физического ограничения доступа к приложениям.

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