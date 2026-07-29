Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио атаки на Каспийский трубопровод

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого собеседники «подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)», сообщается в Telegram-канале ведомства 29 июля.
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