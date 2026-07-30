Molecular Psychiatry: лишний вес напрямую истончает кору головного мозга

Международная группа исследователей под руководством Джоди Пейнтер пришла к выводу, что высокий индекс массы тела может быть не просто сопутствующим фактором, а прямой причиной уменьшения толщины коры головного мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии