Лайма Вайкуле по-прежнему общается с Аллой Пугачевой после эмиграции последней из России. Латвийская артистка уже не раз поддержала беглую подругу.
“Кто ты сам, чего достиг”, – Лайма Вайкуле гневно высказалась о Сергее Соседове
Комментарии
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Афонин Андрей
А чего САМА достигла эта Вайкуле? Всё делали для неё и Паулс, и Резник, а она только рот кривой открывала! Всё, девочка, время таких, как ты, Пугалкина, Макаревича, закончилась. Если недопоняли все вы эту истину - то это дело интеллекта каждого из вас. А вот с этим как раз трудности вы все испытываете! Хватит!
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16 час.
НБ
Наталья Бурмистрова Козорезова
Да какое ей дело вообще-то? Пусть латышей своих критикует. Бесталанная особь.
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11 час.
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