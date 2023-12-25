“Кто ты сам, чего достиг”, – Лайма Вайкуле гневно высказалась о Сергее Соседове

АА

Афонин Андрей

А чего САМА достигла эта Вайкуле? Всё делали для неё и Паулс, и Резник, а она только рот кривой открывала! Всё, девочка, время таких, как ты, Пугалкина, Макаревича, закончилась. Если недопоняли все вы эту истину - то это дело интеллекта каждого из вас. А вот с этим как раз трудности вы все испытываете! Хватит!