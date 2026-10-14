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Лефортово

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Медики Москвы стали применять роботов в хирургии в четыре раза чаще чем пять лет назад

Хирургия с применением роботов стала неотъемлемой частью московской системы медицинской помощи. Благодаря высокой точности и минимальной травматичности таких вмешательств врачи могут проводить операции, которые раньше относились к категории крайне сложных.

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