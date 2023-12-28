Российские базовые станции 5G испытают на китайских смартфонах. Об этом ведутся переговоры

Принадлежащий оператору МТС разработчик базовых станций пятого поколения «Иртея» ведет переговоры с китайскими производителями смартфонов для тестирования устройств в диапазоне 4,4-4,9 ГГцКак сообщает «Комерсантъ», директор по стратегическим коммуникациям «Иртеи» Александр Сиволобов рассказал, что компании интересны такие вендоры, как Tecno, Infinix, OnePlus, Realme, Oppo, Honor и другие, но с кем именно ведутся переговоры, он не рассказал.