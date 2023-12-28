Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Опасная тема. Не дай Бог не туда ине так посмотреть. Оглянуться не успеешь на свой уже голый зад.Wildberries начал...
  • Маша Глага
    Какая б..ь Аврора. Тупо счёт оплатить в приложении большая история))))Аврора дошла до в...
  • Вовладар Даров
    Половина россиян вообще не знают что такое VPNЧисло пользовател...

Российские базовые станции 5G испытают на китайских смартфонах. Об этом ведутся переговоры

Российские базовые станции 5G испытают на китайских смартфонах. Об этом ведутся переговоры

Принадлежащий оператору МТС разработчик базовых станций пятого поколения «Иртея» ведет переговоры с китайскими производителями смартфонов для тестирования устройств в диапазоне 4,4-4,9 ГГцКак сообщает «Комерсантъ», директор по стратегическим коммуникациям «Иртеи» Александр Сиволобов рассказал, что компании интересны такие вендоры, как Tecno, Infinix, OnePlus, Realme, Oppo, Honor и другие, но с кем именно ведутся переговоры, он не рассказал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх