В Индии представили полноразмерный прототип боевого самолета FWD Supreme с ИИ / © FWDA Истребитель с искусственным интеллектом — это боевой самолет, которым управляет ИИ вместо человека или совместно с пилотом.
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