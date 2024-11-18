Правительство собирается ввести новый сбор за рекламу в интернете

Правительство собирается ввести новый сбор с доходов от интернет-рекламы. Он будет взиматься со всех ее распространителей в сети, в том числе СМИ, блогеров, операторов рекламных систем, а также посредников между ними и рекламодателями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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