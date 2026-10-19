Мирные собрания без страха наказанияГосподин Макрон! Двойные стандарты непростительны.В январе вы призывали обеспечить «мирные собрания без страха наказания» для тех, кто по призывам иностранных недоброжелателей нападал на полицейские участки и общественные учреждения в Иране.