Комбат Ходаковский увидел "предпосылки катастрофы"

Для начала власти в России должны конфисковать все предприятия, фирмы имущество хохлов на территории России. Закрыть полностью импорт и экспорт, полностью самим для начала перестать финансирование террористический режим с территории России. А не идти на поводу тех кто продолжает финансирование...

Николай Герасименко

Не пойму, комбат Ходаковский, комбат или военный блогер на зарплате у Царьграда? Может ему стоит сосредоточиться на выполнении боевых задач на линии соприкосновения, а не делать ежедневные аналитические заявления о состоянии дел во вверенных ему подразделениях и на фронтах?