Царьград
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Царьград

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  • Ed Red
    И это наказание? (получил строгий выговор). Вы что за всю свою жизнь кроме лохов никого не видели? И где это так живу...На Урале наказали...
  • Стас Гулинов
    Мигранты откуда? Может у них там национальная традиция компанией мужиков бить женщину?Стало известно, и...

Комбат Ходаковский увидел "предпосылки катастрофы"

Комбат Ходаковский увидел "предпосылки катастрофы"

Комбат Ходаковский оценил сводки с фронта и рассказал, у кого наблюдаются "предпосылки катастрофы".Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский прокомментировал последние сводки с фронта.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Для начала власти в России должны конфисковать все предприятия, фирмы имущество хохлов на территории России. Закрыть полностью импорт и экспорт, полностью самим для начала перестать финансирование террористический режим с   территории России. А не идти на поводу тех кто продолжает  финансирование...
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10 час.
Николай Герасименко
Не пойму, комбат Ходаковский, комбат или военный блогер на зарплате у Царьграда? Может ему стоит сосредоточиться на выполнении боевых задач на линии соприкосновения, а не делать ежедневные аналитические заявления о состоянии дел во вверенных ему подразделениях и на фронтах?
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9 час.

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