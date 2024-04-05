Россия обесточила ядерную установку в Харькове

Ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после взрывов, объект перешел на аварийное энергообеспечение, сообщили в госинспекции ядерного регулирования Украины.
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