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Иван Игнатьев: «Дзюба – лучший бомбардир России»

Иван Игнатьев: «Дзюба – лучший бомбардир России»

Иван Игнатьев высоко отозвался об Артеме Дзюбе после его хет-трика «Ростову». – Как вам матч? – Победа – это самое главное.

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