Захват внимания: байопик о рестлерах Фон Эрих, Лиам Нисон — киллер

На российские киноэкраны выходит биографическая спортивная драма «Стальная хватка» о знаменитой династии рестлеров, Лиам Нисон сыграл киллера на пенсии в триллере «Последний наемник», а испанская семейная комедия «Спасти Санту» продолжает атмосферу новогодних праздников.
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