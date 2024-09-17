Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Этот мирок античеловечен: в нем невозможен поступок, невозможены подвиг и жертва, в нем нет места ничему высокому, достойному и святому. В нем нет места правде. В нем нет места русскому человеку."

"Этот мирок античеловечен: в нем невозможен поступок, невозможены подвиг и жертва, в нем нет места ничему высокому, достойному и святому. В нем нет места правде. В нем нет места русскому человеку."

Для либерально-русофобской публики наступили черные дни. Что их больше всего возмущает, раздражает, бесит? Менее всего их волнует война как таковая, зло, несправедливость, им совершенно безразлична Украина.

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