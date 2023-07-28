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Киев с подачи Запада готовит десант вглубь российского тыла

Киев с подачи Запада готовит десант вглубь российского тыла

По информации источников, западные советники Украины разработали план масштабного десанта ВСУ через линию соприкосновения.

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Комментарии
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Николай Герасименко
У Маяковского есть такое стихотворение со словами: &quot;Мы говорим Ленин, подразумеваем Партия, мы говорим Партия, подразумеваем Ленин...&quot; Так что, даже если мы говорим о Хохлостане, всё равно подразумеваем Пиндостан. Потому как Салорейх это их колония.
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8 час.
Астон Мартин
не называя врага а подразумевая его , этому врагу дается шанс избежать ответственности за вражеские действия 🥸
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8 час.
Александр Шедный
И не просто бомбить, а с землёй сровнять!
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5 час.

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