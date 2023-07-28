Киев с подачи Запада готовит десант вглубь российского тыла

Николай Герасименко

У Маяковского есть такое стихотворение со словами: "Мы говорим Ленин, подразумеваем Партия, мы говорим Партия, подразумеваем Ленин..." Так что, даже если мы говорим о Хохлостане, всё равно подразумеваем Пиндостан. Потому как Салорейх это их колония.