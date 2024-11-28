Ученые в США зафиксировали у косаток необычные игры с мертвой рыбой

Ученые стали свидетелями странных игр косаток на северо-западном побережье Северной Америки. Млекопитающие начали носить на головах мертвых лососей, сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на издание New Scientist.
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