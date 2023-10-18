Фанаты встревожены происшествием в семье Пинк

Поклонники певицы боятся за ее детей. Пинк, ее муж Кэри Харт и их дети — Уиллоу и Джеймисон LEGION-MEDIAФанаты 44-летней Пинк обеспокоены: в разгар своего гастрольного тура она совершенно внезапно объявила об отмене нескольких концертов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии