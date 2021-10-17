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Общежитие СПбГУ эвакуировано после сообщения о мужчине с гранатой

Общежитие СПбГУ эвакуировано после сообщения о мужчине с гранатой

В Петербурге эвакуировали людей из общежития СПбГУ на проспекте Солидарности. Как сообщает пресс-служба вуза, эвакуация производилась из-за сообщения о мужчине с гранатой, поступившего на центральный пост охраны университета вечером 17 октября.

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