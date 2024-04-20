«Вашингтон» – 16-й, «Рейнджерс» – 1-е в рейтинге команд плей-офф от TheScore

Они поставили «Кэпиталс» на последнее место в рейтинге из 16 команд НХЛ, вышедших в плей-офф. «То, каким образом «Вашингтон» пробился в плей-офф, достойно восхищения, но, скорее всего, их пребывание в турнире будет недолгим.
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