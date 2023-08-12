Еврею Зеленскому разонравился Израиль: глава Украины готовит "окончательное решение еврейского вопроса"
Вы-таки будете смеяться, но, похоже, что президент Незалежэной еврей Зеленский готовит "окончательное решение еврейского вопроса".
Комментарии
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Жидёнок Зеля делает ставку на жидов-сатанистов, которые живут в Пиндосии. Надеется, что те перестанут посылать пособия датишным евреям Израиля. А те датишные и каббалисты потом порвут его как Тузик грелку. Но есть мнение что местные зажмут причиндалы Зели в слесарные тиски... пока не вернёт украденные у хохлов гроши
У, гаденыш поганый, чтоб тебя отправили в ад !!!
Всё ищет,где бы ещё бабла срубить себе на карман.
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