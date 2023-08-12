Еврею Зеленскому разонравился Израиль: глава Украины готовит "окончательное решение еврейского вопроса"

Леонид Руси

Жидёнок Зеля делает ставку на жидов-сатанистов, которые живут в Пиндосии. Надеется, что те перестанут посылать пособия датишным евреям Израиля. А те датишные и каббалисты потом порвут его как Тузик грелку. Но есть мнение что местные зажмут причиндалы Зели в слесарные тиски... пока не вернёт украденные у хохлов гроши