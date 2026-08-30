30 августа. Киев четвертые сутки под атакой: Украина учится войне — 61 эпизод

За прошедшие сутки воздушная кампания снова не укладывалась в привычную формулу «ночной налёт — утренний отбой».
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- Москве уже недост...
- Москве уже недост...
- Трамп проигрывает
Раньше надо было бить такими темпами по окраине, сколько бы жизней наших ребят было бы спасено.