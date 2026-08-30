Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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30 августа. Киев четвертые сутки под атакой: Украина учится войне — 61 эпизод

30 августа. Киев четвертые сутки под атакой: Украина учится войне — 61 эпизод

За прошедшие сутки воздушная кампания снова не укладывалась в привычную формулу «ночной налёт — утренний отбой».

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