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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели экшина Stellar Blade уволили двух “токсичных феминисток” из своей студи...

Создатели экшина Stellar Blade уволили двух “токсичных феминисток” из своей студи...

Создатели экшина Stellar Blade уволили двух “токсичных феминисток” из своей студииОбсуждая проблему с акционерами китайского IT-гиганта Tencent, представительницы студии SHIFT UP обвинили их в том, что главная героиня “слишком сексуализирована и нуждается в переработке”.

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