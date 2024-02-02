Создатели экшина Stellar Blade уволили двух “токсичных феминисток” из своей студи...

Создатели экшина Stellar Blade уволили двух “токсичных феминисток” из своей студииОбсуждая проблему с акционерами китайского IT-гиганта Tencent, представительницы студии SHIFT UP обвинили их в том, что главная героиня “слишком сексуализирована и нуждается в переработке”.