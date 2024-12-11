Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сирия. Aftermath

Сирия. Aftermath

Александр Роджерс Вчера нашлась парочка дурачков, которые пытались в комментах писать «Роджерс ошибся с прогнозами по Сирии.

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Комментарии
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Александр Широков
👍👍👍👍👍
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8 час.
федор
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8 час.

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