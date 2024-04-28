Часословы: средневековый гибрид календаря и молитвенника

Жан Пуайе «Мученичество святого Адриана» (фрагмент). Миниатюра из Часослова Генриха VIII. Библиотека и музей Моргана, Нью-ЙоркПотому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам.