Жительница Кемерова взяла ребенка из детдома после гибели дочери в «Зимней вишне»

Кемеровчанка Елена Тесленко взяла под опеку полуторогодовалого мальчика из детдома. Весной 2018 года женщина потеряла девятилетнюю дочь Арину и супруга при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
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