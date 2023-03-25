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Жительница Кемерова взяла ребенка из детдома после гибели дочери в «Зимней вишне»

Жительница Кемерова взяла ребенка из детдома после гибели дочери в «Зимней вишне»

Кемеровчанка Елена Тесленко взяла под опеку полуторогодовалого мальчика из детдома. Весной 2018 года женщина потеряла девятилетнюю дочь Арину и супруга при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

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