Сенатор Гибатдинов предложил усилить школу психологами и сотрудниками ПДН

Сенатор Айрат Гибатдинов подчеркнул важность соблюдения правил поведения школьниками и предложил привлекать психологов и специалистов по делам несовершеннолетних для улучшения дисциплины и безопасности на уроках в российских школах.
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