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Мощность солнечной энергетики в Китае впервые превысила угольную

Мощность солнечной энергетики в Китае впервые превысила угольную

Фотоэлектрические панели в уезде Хукоу города Цзюцзян, провинции Цзянси, Китай / © VCG К концу июля установленная мощность фотоэлектрических электростанций достигла 1,286 миллиардов киловатт, или 31,5% всей энергетической мощности Китая.

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