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«Газпром-Югра» сыграет в финале Кубка лиги по футзалу с «Ухтой», которой проиграл в прошлом сезоне

«Газпром-Югра» сыграет в финале Кубка лиги по футзалу с «Ухтой», которой проиграл в прошлом сезоне

«Газпром-Югра» вышел в финал Кубка лиги по футзалу, который проходит в Сургуте. В четвертьфинале футболисты из Югорска обыграли подмосковный «КПРФ» со счетом 4: 2, а в полуфинале победили иркутский «ИрАэро» 4: 0.

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