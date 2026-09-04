Слова главы киевского режима Владимира Зеленского об ударах по гражданской авиаинфраструктуре России стали точкой невозврата для государств, оказывающих поддержку Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Ингушетии расск...
- В Ингушетии расск...
- КНДР запустила ги...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым