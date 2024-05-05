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Экспорт угля может сказаться на обеспечении регионов

Экспорт угля может сказаться на обеспечении регионов Правительство до конца лета отменило курсовые пошлины на экспорт угля.

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