Экспорт угля может сказаться на обеспечении регионов Правительство до конца лета отменило курсовые пошлины на экспорт угля.
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Экспорт угля может сказаться на обеспечении регионов Правительство до конца лета отменило курсовые пошлины на экспорт угля.
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