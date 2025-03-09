БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Передовая плавучая база «Shahid Mahdavi» КСИР Ирана

Передовая плавучая база «Shahid Mahdavi» КСИР Ирана

Передовая плавучая база «Shahid Mahdavi» КСИР Ирана. В 2023 году в строй ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) вошла вторая «передовая плавучая база» (вероятно так названа по аналогии с классификацией, принятой в ВМФ США) L110–3“Shahid Mahdavi”, переоборудованная из гражданского контейнеровоза типа “Panamax”.

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